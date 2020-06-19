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17-летний вратарь «Ростова» потащил пенальти от Заболотного

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Попов берет пенальти Заболотного

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
3 минут назад

Денис Попов стал героем матча, несмотря на любой результат.

17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов отбил пенальти в первом тайме матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

На 25-й минуте Кирилл Гирнык сбил в штрафной Андрея Мостового. К точке подошел нападающий Антон Заболотный и пробил в правый нижний угол, но голкипер угадал направление удара и отбил мяч.

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  • Молодые футболисты приехали на игру, так как основа находится на двухнедельном карантине после заражения шестерых футболистов коронавирусом.
  • Ростовчане забили на первой минуте, но затем пропустили в первом тайме четыре мяча.

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