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Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь

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«Ростов» празднует гол на первой минуте

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Кокорин оформил хет-трик, у Зе и Полоза – дубли.

«Сочи» покуражился над молодым составом «Ростова» и закатил 10 мячей, но ростовчане тоже не ушли без забитых голов.

Именно Сослан Джанаев доставал мяч из сетки на 52-й секунде – юные футболисты храбро рванули в атаку, и Роман Романов запулил мяч в сетку.

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«Сочи» опомнился и пошел отыгрываться. На шестой минуте по воротам пробил Андрей Мостовой, а защитник «Ростова» Владимир Абрамов неудачно срезал мяч в сетку. Автогол записали на молодого игрока.

На 15-й минуте «Сочи» вышел вперед усилиями Александра Кокорина, который спокойно обыграл вратаря Дениса Попова при выходе один на один.

В конце первого тайма Кокорин оформил дубль, а Попов, ранее потащивший пенальти от Антона Заболотного, обидно пропустил между ног.

До свистка Заболотный реабилитировался – защитники забыли о нем, и он попал в пустой угол.

Выйдя на поле после перерыва, великий Зе снова рвал и метал – на 48-й минуте он отнял мяч у ошибившегося игрока «Ростова», вышел один на один и переиграл Попова.

На 51-й хет-трик сделал неудержимый Кокорин. Александр получил мяч после розыгрыша углового и сильно пробил с левого края, Мевля подпрыгнул перед Поповым, удар отрикошетил от защитника и юркнул в сетку. 6:1!

Отличился даже Иван Новосельцев. После очередного корнера Заболотный макушкой пробил в перекладину, и Новосельцев добил мяч в сетку с метра.

Восьмой влетел от Дмитрия Полоза, который подхватил мяч на правом фланге, развернулся, сместился чуть в центр и красиво пробил в дальнюю девятку.

Полоз тоже не ушел без дубля – на последних минутах ростовские мальчишки фактически расступались перед сочинской атакой.

Избиение закончил Никита Колдунов, пробивший с левой ноги в ближний угол. Арбитр пожалел ростовский молодняк и не добавил к матчу ни минуты.

  • Еще можно посмотреть, как 17-летний Попов потащил пенальти от Заболотного.
  • Средний возраст заявки «Ростова» – 17,2 года.

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