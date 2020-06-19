17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

Денис Попов, вратарь ФК «Ростов»
Фото: Getty Images
Как пропустить 10 мячей и все равно получить признание.
17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».
Главным хайлатов встречи стал пенальти в середине первого тайма: Денис точно угадал направление удара Антона Заболотного и отвел угрозу. Всего он отразил 15 ударов по воротам – это лучший результат в истории Тинькофф Премьер-лиги.
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Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь
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Стать главным героем вечера Денису не помешали 10 пропущенных мячей: «Сочи» победил со счетом 10:1.
- Из-за нескольких случаев заражения COVID-19 основа «Ростова» отправилась на карантин.
- Руководство «Сочи» отказалось переносить встречу, поэтому ростовчане выставили на матч юниорский состав.
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