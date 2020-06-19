Футбол
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Денис Попов, вратарь ФК «Ростов»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Как пропустить 10 мячей и все равно получить признание.

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

Главным хайлатов встречи стал пенальти в середине первого тайма: Денис точно угадал направление удара Антона Заболотного и отвел угрозу. Всего он отразил 15 ударов по воротам – это лучший результат в истории Тинькофф Премьер-лиги.

Чемпионат России

Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь

ЧЕРЕЗ 3 МИНУТ

Стать главным героем вечера Денису не помешали 10 пропущенных мячей: «Сочи» победил со счетом 10:1.

  • Из-за нескольких случаев заражения COVID-19 основа «Ростова» отправилась на карантин.
  • Руководство «Сочи» отказалось переносить встречу, поэтому ростовчане выставили на матч юниорский состав.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» потащил пенальти от Заболотного

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Клубы РПЛ провели секретные матчи. Дзюба, Кокорин и Заболотный забили, ЦСКА проиграл «Арсеналу»

14/06/2020 В 10:04
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРостовСочиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Тренер «Сочи»: «Жалости к пацанам «Ростова» нет, это хороший опыт»

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь

ЧЕРЕЗ 3 МИНУТ
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» потащил пенальти от Заболотного

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Средний возраст «Ростова» на матч с «Сочи» – 17,2 года. Это самая молодая команда в истории РПЛ

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

00:01:07
Play Icon

Тренды

Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
КХЛ

Экс-игрок «Амура» устроил ДТП в центре Москвы. Он был пьян и гонял без прав

ВЧЕРА В 05:46
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

17/06/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

17/06/2020 В 17:33
Play Icon
Лига чемпионов УЕФА

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

17/06/2020 В 15:26
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

17/06/2020 В 14:58
Play Icon
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

17/06/2020 В 13:05
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Ты 10 раз пересмотришь немыслимый гол игрока «Викинга» пяткой в стиле Златана

17/06/2020 В 12:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

16/06/2020 В 12:47
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат России

«Игрок «ПСЖ» избил битой прохожего, его тоже схватили». Журналисты из Европы – о Кокорине и Мамаеве

13/10/2018 В 16:11
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалРостовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь
Следующий материалГном Гномыч подавился и картинно упал – это был розыгрыш для Рудковской