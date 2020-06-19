17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

Как пропустить 10 мячей и все равно получить признание.

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов признан лучшим игроком матча 23-го тура чемпионата России против «Сочи».

Главным хайлатов встречи стал пенальти в середине первого тайма: Денис точно угадал направление удара Антона Заболотного и отвел угрозу. Всего он отразил 15 ударов по воротам – это лучший результат в истории Тинькофф Премьер-лиги.

Чемпионат России Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь ЧЕРЕЗ 3 МИНУТ

Стать главным героем вечера Денису не помешали 10 пропущенных мячей: «Сочи» победил со счетом 10:1.

Из-за нескольких случаев заражения COVID-19 основа «Ростова» отправилась на карантин.

Руководство «Сочи» отказалось переносить встречу, поэтому ростовчане выставили на матч юниорский состав.

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Чемпионат России 17-летний вратарь «Ростова» потащил пенальти от Заболотного 2 ЧАСОВ НАЗАД