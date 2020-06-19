Тренер «Сочи»: «Жалости к пацанам «Ростова» нет, это хороший опыт»

Владимир Федотов отметил, что у многих молодых ростовчан могло бы и не быть шанса сыграть в Тинькофф РПЛ.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал разгром фактически юниорской команды «Ростова» в матче Тинькофф РПЛ.

«Как можно жалеть этих пацанов? У многих могло не быть шанса сыграть в Премьер-лиге, и такой шанс им предоставился. Я в 18-19 лет о таком мечтал. Это уже достаточно взрослые ребята. Жалости нет, это хороший опыт, теперь эти ребята четко понимают, куда двигаться и куда стремиться», – сказал Федотов, которого цитирует «Р-Спорт».

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«Сочи» победил со счетом 10:1 и поднялся в первую десятку.

«Ростов» не смог выставить основу из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в составе.

Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь

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