Никому не нравится, что Кокорин и «Сочи» радовались голам «Ростову». Но им же плевать

10 мячей в ворота подростка – всего лишь вопрос ваших ожиданий.

В России никто этого в полной мере не осознает, но на самом деле РПЛ живет во времена, где Александр Кокорин – самый интересный человек в индустрии. Внутри него зарыто столько секретов, что его максимально подробное и откровенное интервью станет лучшим футбольным чтивом (или YouTube-роликом) тысячелетия.

Ненавидит ли он «Локомотив» за недоверие? «Динамо» – проклятый клуб? Неужели ни на секунду не задумался, что шанс в лондонском «Арсенале» круче пяти мультов в «Зените»? Променял бы праздник 10-летия дружбы с Мамаевым на тихие посиделки с «Монополией»? Какой номер выведут из обращения в ФК «Бутырка»? Хочет ли и дальше дружить с Алексеем Миллером после предательской ссылки в «Сочи»? Что в метрике – 1991-й или все-таки 1989-й?

Чемпионат России 17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча ЧАС НАЗАД

Александр Кокорин, «Сочи» – «Ростов» Фото: Getty Images

Настолько крутых тем нет больше ни у одного героя русского футбола. Александр собрал все возможные грехи и накопил крепкую фанатскую базу, которая защищает его и считает запутавшимся мальчиком. И даже интересно, как его поклонники сберегут светлый образ Кокорина после хет-трика в ворота сборной несовершеннолетних Дона.

Причина, почему коронавирус – полный отстой, №5874896789374: по протоколу РПЛ игрокам запрещено останавливаться в микст-зонах после матчей. Обычно от этого в России страдают примерно столько же репортеров-фриков, сколько мячей пропустил «Ростов» U-17 в Сочи, но, к счастью, это то самое исключение. Сейчас некому спросить у Кокорина, что чувствуешь, когда кладешь трешечку 17-летнему подростку. По довольному лицу Алекса кажется, что это верх блаженства и высшая степень наслаждения.

Достаточно очевидно, что это стыдоба – ты унижаешь заведомо слабого соперника, который толком не тренировался, младше тебя на целое десятилетие и даже собран из двух команд, как самая ужасная машина из шоу «Тачка на прокачку». Но точно так же очевидно, что Кокорин не влиял на эту странную ситуацию – не заражал коронавирусом Байрамяна, не пробивал массовый карантин донского клуба, не постил жуткие мемы в инстаграм «Сочи». Забивать мячи – работа Александра, и почему нужно искусственно выполнять ее хуже возможного, тоже неясно.

И все равно широкая и довольная улыбка после хет-трика выглядит кошмарно, даже если держать в голове то, что это первый официальный матч за три месяца. Даже если понимать, что 10:1 – это адекватная оценка разницы в мастерстве между середняком Премьер-лиги и Франкенштейном, слепленным из двух команд ДФЛ. Даже если это максимально антиспортивно – делать вратаря «Ростова» еще большим героем и награждать его 25 сэйвами вместо 15.

Александр Кокорин настолько великий, что все эти вопросы хочется задать именно ему. Потому что он настолько противоречивая фигура, что и про этичность 10 голов в ворота людей, которым не продают алкоголь, хочется поговорить тоже с ним. Обращаться ко всему составу «Сочи» будет глупо, а Коко – главная звезда клуба, до которой хотя бы теоретически можно дотянуться (все же Борис Ротенберг не ходил раз в две недели через микст-зону стадиона «Фишт»).

Возможно, эти голы ясельной группе «Ростова» были бы обычным делом без настолько искренней реакции на них. Все же клуб из олимпийской столицы воспринимал эти банки не с садистским удовольствием, а с эмоциями, как от удачной тренировки, – о, сегодня все будто само получается, нужно этим пользоваться. А общество как будто требовало от «Сочи» дистиллированной работы на поле и максимальной безэмоциональности, поэтому и кладет головы всех игроков и чиновников на гильотину.

Андрей Мостовой, Кирилл Заика, Александр Кокорин, «Сочи» – «Ростов» Фото: Getty Images

А Александр Кокорин всего лишь футболист, которому нравится забивать мячи. Не робот, не проповедник и не великий мыслитель, а магнит для неприятностей. В Коко столько грехов целой индустрии – от пошлой роскоши и пацанских ЛГБТ-приколов до тюрьмы и подделки документов – что он легко стерпит еще один. Смиренно переварит все дискуссии про неуважение к сопернику как очередной эпизод из непростой жизни долларового миллионера.

Потому что это просто улыбка, а футбол – просто игра. И незачем навешивать на это дополнительные сложности. Как и на всю 29-летнюю жизнь Александра Кокорина. Или на 31-летнюю.

«Сочи» – «Ростов» – 10:1

Ростовский молодняк забил «Сочи» на 52-й секунде, а потом пропустил 10. Видео этого безумия – здесь

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