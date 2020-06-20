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Жены Песьякова, Карпина, Ионова и Бабурина поздравили «Сочи», показав в камеру средние пальцы

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Жены футболистов «Ростова»

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
34 минут назад

Девушки своеобразно отреагировали на разгромную победу над молодежью.

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова выложила фото с поздравлениями для «Сочи» с победой над молодежкой донского клуба в 23-м туре чемпионата России.

На фотографии с Ксенией Песьяковой присутствуют жены главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, полузащитника Алексея Ионова и вратаря Егора Бабурина. Девушки показывают в камеру средние пальцы. «Поздравляем победителей – «Сочи», – написала Песьякова.

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Позже она удалила публикацию.

  • «Сочи» выиграл у «Ростова» со счетом 10:1.
  • Средний возраст заявки «Ростова» составил 17,2 года, так как основа находилась на карантине после шести положительных случаев заражения коронавирусом.

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