Жены Песьякова, Карпина, Ионова и Бабурина поздравили «Сочи», показав в камеру средние пальцы

Жены футболистов «Ростова»
Фото: Instagram
Девушки своеобразно отреагировали на разгромную победу над молодежью.
Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова выложила фото с поздравлениями для «Сочи» с победой над молодежкой донского клуба в 23-м туре чемпионата России.
На фотографии с Ксенией Песьяковой присутствуют жены главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, полузащитника Алексея Ионова и вратаря Егора Бабурина. Девушки показывают в камеру средние пальцы. «Поздравляем победителей – «Сочи», – написала Песьякова.
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Позже она удалила публикацию.
- «Сочи» выиграл у «Ростова» со счетом 10:1.
- Средний возраст заявки «Ростова» составил 17,2 года, так как основа находилась на карантине после шести положительных случаев заражения коронавирусом.
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