Жены Песьякова, Карпина, Ионова и Бабурина поздравили «Сочи», показав в камеру средние пальцы

Девушки своеобразно отреагировали на разгромную победу над молодежью.

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова выложила фото с поздравлениями для «Сочи» с победой над молодежкой донского клуба в 23-м туре чемпионата России.

На фотографии с Ксенией Песьяковой присутствуют жены главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, полузащитника Алексея Ионова и вратаря Егора Бабурина. Девушки показывают в камеру средние пальцы. «Поздравляем победителей – «Сочи», – написала Песьякова.

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Позже она удалила публикацию.

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