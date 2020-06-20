«Фу, Андрей. Должно быть стыдно». Еременко – о поведении Мостового в матче с ростовской молодежью

Андрей Мостовой забивает «Ростову»
Фото: Getty Images
Роман пристыдил полузащитника «Сочи» за грубую игру против «малышей».
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко возмутился поведением игрока «Сочи» Андрея Мостового в очном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ, на который дончане выпустили молодых футболистов из-за вспышки коронавируса в основе.
«От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан – ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов – сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову желтую. Из всех низких поступков в этом матче этот – самый низкий.
Жены Песьякова, Карпина, Ионова и Бабурина поздравили «Сочи», показав в камеру средние пальцы
Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь – и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», – приводит слова 33-летнего Еременко Нобель Арустамян в телеграм-канале.
- «Сочи» выиграл со счетом 10:1, средний возраст заявки «Ростова» составил 17,2 года.
- Еременко – один из шести футболистов «Ростова», заразившихся коронавирусом. Также болеют Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.
Никому не нравится, что Кокорин и «Сочи» радовались голам «Ростову». Но им же плевать
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме