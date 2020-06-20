Сине-бело-голубые могут сделать еще один шаг к чемпионству.

Рестарт чемпионата России ознаменуется не только историческим матчем «Сочи» и «Ростова», но и одной большой вывеской – «Зенит» в Москве сразится с ЦСКА. Матч пройдет при аншлаге, при этом клубы не нарушат правила Тинькофф РПЛ по допуску болельщиков – большая часть из них будет виртуальной.

18 июня – за два дня до игры – ЦСКА выложил забавный ролик с игроками после трех месяцев самоизоляции, засветив состав (хотя он вряд ли будет таковым). Остается гадать, будут ли армейцы такими же неповоротливыми на поле, как и герои видео.

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Кто посмотрит матч по ТВ

Максимально точной информации нет, но известно, что в составе «Зенита» игру пропустит только один футболист – после повреждения по-прежнему не восстановился защитник Эмануэль Маммана. Другие футболисты проводили подготовку без ограничений, рассказал за четыре дня до игры Сергей Семак.

В ЦСКА ситуация немного хуже: против «Зенита» точно не сыграют Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов – у обоих травмы (по данным MyScore). Это значит, что Виктор Гончаренко лишен вариативности в середине поля. Впрочем, 19 июня у армейцев появилась еще одна опция в обороне – клуб заявил на финиш чемпионата защитника Наира Тикнизяна, который первую половину года провел в «Авангарде».

Кто что сказал

Сергей Семак – главный тренер «Зенита»: «Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо – очень и очень сложно. Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата. В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.

Сергей Семак Фото: Getty Images

ЦСКА – очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому матчу». (Официальный сайт «Зенита»)

Андрей Лунев – вратарь «Зенита»: «ЦСКА есть ЦСКА. Это по-прежнему один из лидеров чемпионата. Так что готовились как к очень серьезному сопернику. Настраиваться на любой матч надо со всей ответственностью. Другое дело, что в такой игре будет виднее, кто как подготовился. Но нам в любом случае надо идти к выполнению задачи и стараться показывать свой лучший футбол» («Матч ТВ»)

Лицом к лицу

Матч первого круга завершился вничью. На гол Влашича «Зенит» ответил мячом Ерохина.

Из 10 последних матчей пять завершились вничью (три – 0:0).

С 2010 года ЦСКА всего 6 раз победил «Зенит», тогда как Питер выиграл 14 встреч.

Последний раз «Зенит» проиграл в чемпионате в сентябре 2019 года – в 11-м туре праздновал «Локомотив» (1:0).

Сине-бело-голубые забили 44 мяча в 22 матчах сезона (на 19 больше, чем ЦСКА) и пропустили всего 10 (на 12 меньше армейцев).

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Зенит»

Прогноз на матч

Победа ЦСКА: 3,54

Ничья: 3,26

Победа «Зенита»: 2,28

Крайне тяжело что-либо прогнозировать в матче между командами, которые простаивали больше трех месяцев. Если бы игра состоялась в первоначальную дату, тогда можно было смело заявить – фаворит «Зенит». Питерцы обладают более крепким и сбалансированным составом, что активно подтверждали с самого старта чемпионата вплоть до локдауна.

Хотя и сейчас у клуба Сергея Семака больше шансов на успех. Даже последние товарищеские матчи показали, что «Зенит» находится в лучшем состоянии, чем соперник. А фактор гостевого стадиона с минимумом болельщиков на этот раз не сыграет большой роли.

Где смотреть

Суперматч в прямом эфире покажет федеральный «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч! Премьер» – стартовый свисток намечен на 19:00 (мск). Если посмотреть картинку нет возможности, тогда присоединяйтесь к текстовой трансляции Eurosport.ru – она состоится прямиком по ссылке.

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