Денис Попов – герой тура. Его поддержали Малафеев и Шунин, в инстаграме – 5 тысяч комментариев

Юному вратарю «Ростова» респектовали вне зависимости от клубной принадлежности.

Хотя бы на несколько дней у России появился новый футбольный герой – 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов, который вместе со сверстниками вышел на матч взрослого чемпионата России против «Сочи». Парень пропустил 10 мячей, но вместе с этим отбил пенальти Антона Заболотного и сделал 15 сэйвов – это рекорд Тинькофф РПЛ.

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После игры Денис получил приз лучшему игроку матча и невероятную поддержку со всех уголков страны от коллег и болельщиков. Клубная принадлежность отошла на второй план – респектовали фанаты ЦСКА и «Спартака», «Зенита» и «Локомотива», а нападающих «Сочи» в едином порыве осуждали.

После финального свистка в инстаграме Дениса Попова было 4 тысячи подписчиков. Где-то через час – 8, а утром уже 13,4. Комментарии под последней публикацией растут в геометрической прогрессии: появляется по несколько высказываний в минуту. Пока их около пяти тысяч, но дальше будет больше.

Пост лайкнул бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, а экс-форвард Александр Кержаков даже написал: «Молодец!» – и поставил эмодзи с аплодисментами. Отметился в комментариях и голкипер «Уфы» Александр Беленов.

«Коллега, не расстраивайся! Ты хорошо играл. Все лучшее впереди, но предстоит много работать! Удачи и без травм!» – пожелал Беленов.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин посвятил Денису Попову публикацию в собственном аккаунте.

«Помню, что перед дебютом в Премьер-лиге плохо спал несколько ночей, переживал. Шаг в большой футбол – это всегда сложно. Этим молодым ребятам из академии «Ростова», конечно, тоже было непросто. Особенно если учесть, что их фактически выцепили из дома – было понятно, что они никак не смогут выстоять и даже вничью сыграть.

Когда команда забила на 52-й секунде, вратарь взял пенальти – это было круто! Денис – молодец, были моменты, когда выручал. Ошибки есть и будут – главное их правильно пережить и двигаться дальше. Молодым ребятам сегодня представился шанс выйти на поле, заявить о себе в Премьер-лиге. Пусть эти эмоции останутся с ними. Это дебют, каким бы он ни был. У вас еще все впереди, парни», – написал Шунин.

Не удержался без хвалебных слов даже одиозный телеведущий Владимир Соловьев. «Денис Попов. «Ростов». 17 лет. Ты красавец! Буффонище!» – написал он.

После возвращения команды в Ростов фанаты устроили ребятам грандиозное приветствие. Болельщики собрались возле домашнего стадиона «Олимп-2» и зажгли файеры. Они скандировали: «Вперед, команда, мы с тобой!» и «Молодцы!»

Футболисты наблюдали за акцией из окон клубного автобуса. «Спасибо», – написал Денис Попов, выложив видео.

Следующий матч «Ростова» в чемпионате запланирован на 27 июня – домашний против тульского «Арсенала». Об уходе основы на двухнедельный карантин стало известно 17-го числа – следовательно, у молодежки наверняка будет еще один шанс. И они получат эпичнейшую овацию на своем стадионе.

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