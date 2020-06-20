Президент «Сочи» Ротенберг: «Рами скрыл травму, он обманщик»

А вот и видение ситуации от руководства клуба.

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о скандальном уходе из клуба французского защитника Адиля Рами.

– Что все-таки случилось в истории с уходом Рами?

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– На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.

– Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет, ха-ха, – цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

34-летний чемпион мира подписал контракт с «Сочи» в феврале, а в мае покинул клуб, не сыграв ни одного матча.

Рами встречался с известной американской актрисой Памелой Андерсон.

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