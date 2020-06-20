Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты в знак поддержки Семина

Фан-сектор намерен доказать клубному руководству его неправоту.

Фанаты «Локомотива» будут покидать матчи Тинькофф РПЛ после 20-й минуты в знак протеста против руководства клуба и увольнения Юрия Семина.

«Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива». Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность. К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.

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Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:

мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей;

мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;

вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;

мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.

Друзья! Мы не являемся сторонниками мифического «ФК Семин». Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть.

Сейчас наша цель – перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Наша задача – каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности – о совершенном ими преступлении против «Локомотива» и всего российского футбола», – говорится в заявлении фанатского объединения United South.

С 1 июня «Локомотив» возглавляет серб Марко Николич.

«Локо» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков.

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