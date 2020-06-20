Агент рассказал, как сорвались трансферы Жиркова в «Барселону» и «Милан»

ЦСКА настоял на «Челси», а вместо «Милана» случился «Анжи».

Агент защитника «Зенита» Юрия Жиркова Алан Прудников рассказал, как сорвались трансферы его клиента в «Барселону» и «Милан».

«Предложение «Барсы» было в июне, недели за две до перехода Юрки в «Челси». Все решил случай. Наши жены – из Калининграда. Я летел туда из Москвы и обратил внимание на заголовок газеты у мужчины, который сидел напротив. Сейчас точно не вспомню, но там было что-то вроде «Юрий Жирков: «Мечтаю играть за «Барселону». Приземлившись, позвонил Юре, он находился в отпуске как раз в Калининграде. Я поехал в ресторан, где он был с друзьями, и сразу его спросил: «Барселона» – правда твоя мечта?» Он сказал: «Да», и я решил попробовать ее осуществить.

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Позвонил Мехе Кодро, бывшему футболисту «Барселоны», с которым играл отец. Кодро моментально связал меня с президентом Жоаном Лапортой, и я описал ему ситуацию. Он выслушал и сказал, что решать нужно Гвардиоле. Пока мы с Юрой сидели в ресторане, мне перезвонили из руководства «Барсы» и сказали, что Юра интересен клубу. Пеп лично хочет с ним поговорить. Когда сказал это Юре, он застеснялся и ответил, что не знает языка, ему неудобно.

На следующий день я вылетел на переговоры в Испанию, провел с руководителями клуба несколько встреч. Обсуждалось много деталей: зарплата, уход Силвиньо в «Манчестер Сити» – как раз открывалась позиция для Юры. Он мог играть ниже или выше Эрика Абидаля, мог по всей бровке. Обсуждали гипотетическую сумму трансфера, нужны были дополнительные средства на сделку, потому что тогда осуществлялся обмен Это’О на Ибрагимовича с доплатой в районе 50 миллионов евро – очень серьезные деньги. В общем, было очень много деталей и факторов, которые должны были срастись. Но попробовать стоило.

Юрий Жирков («Челси») Фото: Imago

Трудно сказать, как Юрка отреагировал на такой вариант, потому что он мастер скрывать эмоции. Все это происходило в очень короткий промежуток времени, буквально считаные дни. Сделка сорвалась, когда «Барселона» прислала официальный запрос в ЦСКА. В клубе дали понять, что игрок переходит в «Челси». И спустя 2-3 недели «Барселона» переключилась на Максвелла из «Интера».

Помню, когда Юра уже играл в «Челси» и у него были проблемы с игровым временем, я ему позвонил и сказал, что «Милан» ищет левого полузащитника и что предложу его руководству, если он не против. Юрок ответил, что ему интересно. Но, к сожалению, что-то не срослось между клубами. Мы с моими голландскими партнерами активировали вторую опцию: так состоялась сделка Урби Эмануэльсона из «Аякса» в «Милан». А Юра через полгода перешел из «Челси» в «Анжи», – цитирует Прудникова Sports.ru.

Жирков играл за «Челси» в 2009-2011 годах.

С лондонским клубом он выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

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