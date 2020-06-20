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Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело – они перекрыли трассу и жгли пиротехнику

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Фанаты «Спартака»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Парни провожали команду в Тулу и перестарались.

Московское МВД возбудило уголовное дело против фанатов «Спартака», которые устроили проводы команды в Тулу на матч с «Арсеналом» – перекрыли проезжую часть и жгли пиротехнику.

«19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджог файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса.

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Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в заявлении на сайте ГУ МВД России по Москве.

  • Матч «Спартака» и «Арсенала» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ начнется в 16:30 мск.
  • Команды идут на седьмом-восьмом местах, имея одинаковое количество очков.

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