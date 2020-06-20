Грузинский полузащитник сделал оба гола казанского клуба в матче чемпионата России против «Урала».

В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» принимал «Рубин». Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте после автогола Пабло Сантоса. Но не удержали даже ничьей, потому что у казанцев блистал Хвича Кварахцелия.

Сначала грузинский полузащитник забил шикарный мяч после подачи с углового.

Чемпионат России Конфликт Семина и Кикнадзе убивает «Локомотив». Клуб ослаб из-за борьбы за власть 05/07/2019 В 11:57

А потом оформил победный ассист на Солтмурада Бакаева, который забил первый мяч в РПЛ.

После 20 матчей РПЛ у 19-летнего Хвичи 3+2.

«Рубин» набрал 23 очка и выбрался из зоны вылета/переходных матчей.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России Слуцкий оплатил лечение тренеру олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту 17/06/2020 В 13:53