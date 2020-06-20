Хвича Кварацхелия
Фото: Eurosport
Грузинский полузащитник сделал оба гола казанского клуба в матче чемпионата России против «Урала».
В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» принимал «Рубин». Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте после автогола Пабло Сантоса. Но не удержали даже ничьей, потому что у казанцев блистал Хвича Кварахцелия.
Сначала грузинский полузащитник забил шикарный мяч после подачи с углового.
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А потом оформил победный ассист на Солтмурада Бакаева, который забил первый мяч в РПЛ.
- После 20 матчей РПЛ у 19-летнего Хвичи 3+2.
- «Рубин» набрал 23 очка и выбрался из зоны вылета/переходных матчей.
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