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Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

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Хвича Кварацхелия

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
7 минут назад

Грузинский полузащитник сделал оба гола казанского клуба в матче чемпионата России против «Урала».

В матче 23-го тура чемпионата России «Урал» принимал «Рубин». Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте после автогола Пабло Сантоса. Но не удержали даже ничьей, потому что у казанцев блистал Хвича Кварахцелия.

Сначала грузинский полузащитник забил шикарный мяч после подачи с углового.

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А потом оформил победный ассист на Солтмурада Бакаева, который забил первый мяч в РПЛ.

  • После 20 матчей РПЛ у 19-летнего Хвичи 3+2.
  • «Рубин» набрал 23 очка и выбрался из зоны вылета/переходных матчей.

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