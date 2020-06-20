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Слуцкий: «Сочи» нарушил принципы фэйр-плей. Но не знаю, как поступил бы: искушение всегда велико»

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Андрей Мостовой, Кирилл Заика, Александр Кокорин, «Сочи» – «Ростов»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Леонид заступился за мальчишек из «Ростова».

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Сочи» над молодежным составом «Ростова» (10:1).

«Думал на эту тему и очень серьезно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом. Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков.

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Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации: искушение всегда велико.

Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не все определятся регламентирующими документами», – цитирует Слуцкого «БИЗНЕС Online».

  • Из-за вспышки коронавирусной инфекции у шести игроков «Ростова» РПЛ не допустила основной состав донского клуба на матч 23-го тура против «Сочи». В итоге на стадионе «Фишт» сыграла молодежка желто-синих, собранная из футболистов 2001-2004 г.р.
  • «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1, Александр Кокорин сделал хет-трик, Антон Заболотный – дубль.

Никому не нравится, что Кокорин и «Сочи» радовались голам «Ростову». Но им же плевать

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