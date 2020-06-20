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«СЭ» и «Р-Спорт»: у четырех игроков из двух клубов РПЛ нашли COVID. Пострадал форвард сборной России

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Николай Комличенко, Россия – Бельгия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Кажется, русский футбол ждут еще пара игр дублирующих составов.

В двух клубах Тинькофф – Чемпионата России обнаружены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что форварды московского «Динамо» Клинтон Н’Жи и Николай Комличенко сдали положительный COVID-тест. Они должны отправиться на принудительную 14-дневную самоизоляцию и точно пропустят выездной матч 23-го тура Премьер-лиги против «Краснодара».

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Позднее агент Дмитрий Селюк подтвердил в интервью Sport24, что у Н’Жи, а также полузащитника Шарля Каборе диагностировали коронавирусное заболевание. О том, уйдет ли основной состав бело-голубых на карантин, пока не сообщается.

Источники агентства «Р-Спорт» также добавили, что COVID-19 также нашли у одного из игроков «Уфы».

Пресс-атташе клуба Сергей Тыртышный заявил, что не знает ничего о заражении кого-то из футболистов. «Вчера мы сдавали тест. Если бы было что-то, нам бы сообщили. Сегодня готовились к игре в штатном режиме», – сообщил он в интервью Sport24.

  • «Уфа» и «Динамо» проведут матчи после возобновления сезона завтра, в воскресенье, 20 июня. Башкирская команда в 15:00 мск примет «Тамбов», москвичи на выезде в 20:00 по столичному времени сыграют с «Краснодаром».
  • Из-за обнаруженной инфекции у шести игроков «Ростова» РПЛ не допустил основу донского клуба к матчу против «Сочи», поэтому на стадионе «Фишт» сыграла команда, собранная из игроков «желто-синих» 2001-2004 г.р.
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Да, забьют на протокол
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