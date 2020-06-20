«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

Первые голы питерцев на «ВЭБ-Арене» – и сразу четыре штуки.

«Зенит» в 23-м туре Тинькофф – Чемпионата России крупно победил ЦСКА со счетом 4:0.

Уже на второй минуте Бранислав Иванович открыл счет, а на девятой Малком воспользовался ошибкой Виктора Васина и забил второй мяч в России.

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К концу первого тайма 40-миллионный бразилец сделал дубль. В финале матча Вадим Карпов схватил красную карточку и оставил армейцев в меньшинстве, а на 95-й минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит» впервые почти за пять лет забил ЦСКА в выездной встрече чемпионата. В сентябре 2015 года питерцы и москвичи устроили результативную ничью – 2:2.

Это поражение стало крупнейшим для армейского клуба за девять лет. В сентябре 2011-го столичное «Динамо» разгромило ЦСКА с тем же счетом 4:0. Также в Премьер-лиге красно-синие пропускали четыре мяча от «Мордовии» в сентябре 2016-го, но одержали волевую победу – 6:4.

«Зенит» упрочил лидерство в Тинькофф-РПЛ, набрал 53 очка и оторвался от «Локомотива» на 12 баллов, но у железнодорожников игра в запасе.

ЦСКА остался на пятом месте в чемпионате страны с 36 очками.

Слова Лукашенко, боль Гуренко, месседж Семаку. Мог ли матч «Зенит» – «Динамо» быть договорным?

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