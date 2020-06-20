Фанаты ЦСКА по-обезьяньи ухали Малкому после второго гола

Малком, ЦСКА – «Зенит»
Фото: www.fc-zenit.ru
На «ВЭБ-Арене» было менее 3000 зрителей, но когда это останавливало невоспитанных расистов.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Малком подвергся расистским оскорблениям на матче 23-го тура Тинькофф – Чемпионата России против московского ЦСКА.
23-летний бразилец забил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева на 45-й минуте и услышал от болельщиков хозяев обезьянье уханье.
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«Бразилец после забитого мяча подбежал довольно близко к трибуне за воротами, после чего подвергся расистским выкрикам.
Малком повернулся в сторону фан-сектора, но его успокоили партнеры, а Азмун похлопал армейским болельщикам», – сообщил корреспондент «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
- Малком сделал дубль, а «Зенит» крупно выиграл у ЦСКА со счетом 4:0.
- После возобновления сезона на трибуны в Тинькофф-РПЛ пускают лишь 10% болельщиков. На игре «Зенита» и ЦСКА на «ВЭБ-Арене» официально присутствовали 2904 зрителя.
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