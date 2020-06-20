Футбол
Чемпионат России

Фанаты ЦСКА по-обезьяньи ухали Малкому после второго гола

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Малком, ЦСКА – «Зенит»

Фото: www.fc-zenit.ru

Автор:Eurosport
8 минут назад

На «ВЭБ-Арене» было менее 3000 зрителей, но когда это останавливало невоспитанных расистов.

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Малком подвергся расистским оскорблениям на матче 23-го тура Тинькофф – Чемпионата России против московского ЦСКА.

23-летний бразилец забил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева на 45-й минуте и услышал от болельщиков хозяев обезьянье уханье.

Чемпионат России

Жена Семака: «Самое важное слово для современных людей – адекватность. Мир сходит с ума»

15/06/2020 В 16:58

«Бразилец после забитого мяча подбежал довольно близко к трибуне за воротами, после чего подвергся расистским выкрикам.

Малком повернулся в сторону фан-сектора, но его успокоили партнеры, а Азмун похлопал армейским болельщикам», – сообщил корреспондент «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

  • Малком сделал дубль, а «Зенит» крупно выиграл у ЦСКА со счетом 4:0.
  • После возобновления сезона на трибуны в Тинькофф-РПЛ пускают лишь 10% болельщиков. На игре «Зенита» и ЦСКА на «ВЭБ-Арене» официально присутствовали 2904 зрителя.

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

Опрос
Кажется, «Зенит» будет чемпионом. А кто станет вторым?
«Локомотив»
ЦСКА
«Ростов»
«Краснодар»
Я пока не верю в титул «Зенита»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России

Аршавин рассказал, как в 2008-м «Зенит» просил за него у «Барсы» Месси

30/05/2020 В 07:27
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЦСКАЗенитБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ
Чемпионат России

Гончаренко стало плохо после разгрома от «Зенита»

22 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

40 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

«СЭ» и «Р-Спорт»: у четырех игроков из двух клубов РПЛ нашли COVID. Пострадал форвард сборной России

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

00:01:07
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

7 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«Фу, Андрей. Должно быть стыдно». Еременко – о поведении Мостового в матче с ростовской молодежью

16 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

ВЧЕРА В 21:22
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

17/06/2020 В 20:25
Play Icon
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

ВЧЕРА В 05:45
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

17/06/2020 В 17:33
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

17/06/2020 В 14:58
Play Icon
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

17/06/2020 В 13:05
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Ты 10 раз пересмотришь немыслимый гол игрока «Викинга» пяткой в стиле Златана

17/06/2020 В 12:37
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалГончаренко стало плохо после разгрома от «Зенита»
Следующий материалМалком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев