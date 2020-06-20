Гончаренко стало плохо после разгрома от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА пропустил послематчевую пресс-конференцию.

В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА дома крупно уступил «Зениту». Главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко после игры стало плохо.

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление.

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Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У «Зенита» все получилось. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось», – сказал старший тренер Сергей Овчинников в прямом эфире ютьюб-канала РПЛ.

В мае Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до конца следующего сезона.

После 23 туров армейцы занимают пятое место. «Зенит» первый с 12-очковым отрывом от второго места.

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