Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

Он мог закончить с футболом, но теперь готов рвать РПЛ.

Летнее трансферное окно 2019-го в РПЛ пылало огнем: «Краснодар» устроил закупку под ЛЧ и получил очередную долю шуток про воспитанников, в «Динамо» ушел игрок дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп, ЦСКА вдруг нашел деньги на выкуп Николы Влашича, а с селекции «Спартака» снова посмеялась вся лига.

Хедлайнером всего безумия стал «Зенит» – кому как не петербургскому клубу оформлять самые громкие и обсуждаемые трансферы. Именно год назад сине-бело-голубые подписали Алексея Сутормина за мерзкие 50 тысяч рублей, а спустя месяц оформили главную бомбу межсезонья – за 40 миллионов евро в Россию приехал молодой талант сборной Бразилии Малком. Хавьер Рибалта отмечал, что для них трансфер Малкома станет отличным способом засветится на карте Европы – как клуб, который может себе позволить парня из «Барсы». Новый Халк сразу стал фаворитом у болельщиков – в клубе наконец появился игрок уровня Лиги чемпионов, куда «Зенит» вернулся спустя четыре года.

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Дальше случились 18 минут с «Краснодаром» и 45 с «Динамо», где Малком получил травму бедра. На бумаге все было не так страшно: 6-8 недель восстановления, и к концу сентября бразилец мог бы пачками укладывать мячи в ворота «Рубина», «Локо» и «Бенфики». 20 сентября его даже вызвали в Олимпийскую сборную «пентакампеонов», однако петербуржцы не торопились возвращать бразильца в общую группу, поэтому о командировке в сборную речи не шло.

Вопросы фанатов сине-бело-голубых росли в геометрической прогрессии, и в момент, когда сгорели все сроки, Александр Медведев заявил: «Малкома прооперировали, до конца первой половины сезона он точно не сыграет». Кто-то выстраивал теории заговора, что это второй Клаудио Маркизио, «Барса» его пихнула сломанным, а селекционный отдел «Зенита» – полный провал. Другие же не понимали, почему вингеру не сделали операцию сразу – тогда бы он восстановился к заключительным матчам осенней части чемпионата и группового этапа Лиги чемпионов. Полное объяснение пришло немного позже.

Травма Малкома в матче с «Динамо» и не предполагала хирургического вмешательства, врачи «Зенита» планировали поставить бразильца на ноги консервативными методами. Не получилось: после возобновление тренировок вингер окончательно порвал сухожилие, и операции уже было не избежать. Медведев добавил, что без хирургов Малком мог вообще закончить с футболом.

Пока бразилец восстанавливался, «Зенит» успешно удерживал лидерство в РПЛ и также уверенно летел к четвертой строчке в группе ЛЧ. Сам же Малком проводил время с удовольствием: сводил семью на кубковый матч с «Томью», показал всем своего огромного кота Джорджа и покормил с рук настоящего мишутку. Среди всех постов, наполненных кайфом, были и отчеты о восстановлении – 40-миллионый вингер тегал то Санкт-Петербург, то Бразилию, то Дубай.





И снова на все вопросы отвечал Медведев: «У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль». Малком тусил на базе родного «Коринтианса», где с ним занимался знакомый ему физиотерапевт и кто-то из медперсонала «Зенита», закрепленный за бразильцем.

К первым зимним сборам вингер был уже готов: полетел вместе с командой, тренировался со всеми и, наконец, вернулся на поле. 6 февраля бразилец вышел на контрольный матч с «Сабуртало», а на третьем сборе в матче с «Кайратом» оформил первый голешник за «Зенит». Дальше Малком провел все 90 минут в каждой из трех игр РПЛ, 120 – в матче с «Ахматом» в Кубке, а в последней перед паузой на коронавирус встрече с «Уралом» даже отметился первым голом и первым ассистом. за сине-бело-голубых в официальных матчах. Спустя три месяца бразилец вышел в старте против ЦСКА, зажигал до замены и оформил дубль за 35 минут. Три успешных обводки, три удара, множество выходов в опасные контратаки – Малком показал фанатам «Зенита» то, чего они ждали еще в прошлом августе.

Вингер не скрывает, что «Зенит» для него – хороший шанс через 2-3 года вернутся в Европу уже состоявшимся игроком, о котором знают все, так как сине-бело-голубые постоянно играют в еврокубках. А значит в случае с бразильцем не будет историй по типу Шюррле, Рами и все того же Маркизио.

ЦСКА – «Зенит» – 0:4

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