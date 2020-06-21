«Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за коронавируса – скорее всего, игру перенесут

«Быки» оказались сговорчивее «Сочи».

Матч 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо», скорее всего, будет перенесен.

Вчера, 20 июня, стало известно о как минимум трех случаях заражения COVID-19 среди игроков московского клуба. Как сообщает Metaratings, «Динамо» в полном составе отправилось на карантин и не полетело на игру с «быками». Ранее в аналогичной ситуации оказался «Ростов» перед матчем с «Сочи» – тогда РФС сообщил о возможности переноса при условии согласия обоих клубов, но южане отказались от такого варианта и со счетом 10-1 вынесли молодежный состав ростовчан.

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По информации «Чемпионата», Российский футбольный союз рассчитывал на повторение сценария в случае с «Краснодаром» и «Динамо», но, как сообщает Sport24, клубы уже договорились о переносе матча.

По слухам, COVID-19 нашли у Клинтона Н’Жи, Николая Комличенко и Шарля Каборе.

Ранее генсек РФС Александр Алаев сообщил, что матчи возможно перенести исключительно на 19 июля.

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