Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля

Где-то грустит один Валерий Карпин.

Матч 23 тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» перенесен.

Ранее стало известно, что у нескольких игроков первой команды москвичей обнаружен коронавирус – клуб не полетел в Краснодар на матч, который должен был начаться 21 июня в 20:00 по Москве. Как сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале, матч перенесли на резервную дату – 19 июля.

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Ранее в идентичной ситуации оказался «Ростов», но «Сочи» не согласился на перенос встречи.

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