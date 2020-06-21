Джикия – об акции фанатов «Спартака»: «Если будут штрафы, полностью возьмем на себя»

Капитан команды не считает, что болельщики заслуживают наказания.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о перфомансе фанатов команды перед игрой с тульским «Арсеналом».

«Наверное, смысла нет [в заведении] уголовного дела. Наверное, если будут штрафы, полностью возьмем на себя. Приятно было наблюдать, как ребята нас проводили со стадиона и встретили по дороге в Туле. Спасибо за поддержку, за дорогу. Если будут штрафы, мы узнаем все и все это компенсируем», – цитирует Джикию РИА «Новости».

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