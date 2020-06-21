Карпин – о переносе матча «Краснодар» – «Динамо»: «Первенство бани или водокачки»

Тренер «Ростова» не понимает, почему одним можно, а другим нельзя.

Накануне стало известно, что матч «Краснодара» против «Динамо» перенесут на 19 июля из-за того, что несколько игроков москвичей заболели коронавирусом.

В схожей ситуации был и «Ростов» перед игрой с «Сочи» – РФС заявил о возможности переноса только с согласия обоих клубов, но южане отказали команде Валерия Карпина. На вопрос о переносе встречи в Краснодаре тренер ответил жестко. «Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки. Несправедливо ли это решение по отношению к «Ростову»? Да», – цитирует коуча РИА «Новости».

Чемпионат России Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля ЧАС НАЗАД

Молодежка «Ростова» проиграла «Сочи» со счетом 1:10.

Ростовчане занимают четвертое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 очков.

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