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«Душа болит от такой несправедливости». Жена Карпина выложила отрывок из «Брата-2» про силу в правде

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«Брат-2»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 5 минут

Матч «Ростова» не перенесли, а «Краснодар» пощадил «Динамо» и отложил игру.

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала перенос матча «Краснодар» – «Динамо» из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

«Находясь за тысячи километров от Ростова, душа болит вдвойне... от ТАКОЙ несправедливости», – написала девушка в инстаграме.

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Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля

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Она приложила отрывок из фильма «Брат-2», в котором Данила Багров спрашивает: «Вот скажи мне, американец – в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег – и чего?

Я вот думаю, что сила – в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил – и чего ты, сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, – за ним правда».

  • «Ростов» отправился на карантин из-за шести положительных тестов на COVID-19. «Сочи» отказал в переносе встречи, и на игру отправилась молодежная команда желто-синих. Кубанский клуб разгромил футболистов 2001-2004 г.р. со счетом 10:1.
  • В московском «Динамо» за сутки до первого матча после паузы выявили три случая заболевания коронавирусом. «Краснодар» согласился отложить игру, которая теперь пройдет 19 июля.

Карпин – о переносе матча «Краснодар» – «Динамо»: «Первенство бани или водокачки»

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Карпин – о переносе матча «Краснодар» – «Динамо»: «Первенство бани или водокачки»

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