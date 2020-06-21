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«Чемпионат»: Гончаренко подал в отставку и уже попрощался с игроками ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

0 побед в пяти матчах и 0:4 от «Зенита».

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке.

Это произошло после разгромного домашнего поражения от «Зенита» со счетом 0:4. Коуч уже сообщил футболистам о решении покинуть клуб. Об этом сообщил «Чемпионат».

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Боссы ЦСКА планируют, что 43-летний тренер доработает в команде до конца сезона-2019/20.

«В руководстве хотят <…>, но, как мне кажется, им это сделать не удастся. Желание Гончаренко слишком сильное», – написал в телеграм-канале инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков.

  • Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Он привел армейцев к двум серебряным медалям в чемпионате и победе в Суперкубке России-2018.
  • В мае Виктор продлил контракт с ЦСКА до конца следующего сезона.
  • В пяти последних официальных матчах ЦСКА потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.
  • После 23 туров красно-синие идут на пятом месте в Тинькофф-РПЛ и находятся в трех очках от топ-3, но у «Локомотива» и «Краснодара» есть матч в запасе.

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