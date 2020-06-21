Стюард ударил по лицу журналиста на матче «Локомотива». Клуб извинился и уволил сотрудника арены

Первый удар после возобновления чемпионата.

Стюард «РЖД-Арены» ударил журналиста «Спорт-Экспресса» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Тинькофф – Чемпионата России «Локомотив» – «Оренбург».

Белоусов за 1,5 часа до стартового свистка вышел на одну из трибун и начал видеосъемку. К нему подбежал сотрудник стадиона Руслан, грубо потребовал покинуть эту зону и оттолкнул репортера.

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Евгений вернулся в пресс-центр, но стюард догнал его и ударил по лицу. Журналист обратился к врачу за медицинской помощью.

Пресс-служба «Локомотива» оперативно прокомментировала инцидент.

«Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.

Отметим, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает соответствующие услуги нашему клубу во время матчей», – сообщили на официальном сайте железнодорожников.

Белоусов в твиттере также написал , что принял извинения «и от «Локомотива», и от стюарда».

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