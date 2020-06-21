Футбол
Чемпионат России

Стюард ударил по лицу журналиста на матче «Локомотива». Клуб извинился и уволил сотрудника арены

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

«Локомотив», «РЖД-Арена», фанаты и болельщики

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

Первый удар после возобновления чемпионата.

Стюард «РЖД-Арены» ударил журналиста «Спорт-Экспресса» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Тинькофф – Чемпионата России «Локомотив» – «Оренбург».

Белоусов за 1,5 часа до стартового свистка вышел на одну из трибун и начал видеосъемку. К нему подбежал сотрудник стадиона Руслан, грубо потребовал покинуть эту зону и оттолкнул репортера.

Чемпионат России

«Имидж у него плохой». Геркус рассказал, как Мещеряков заблокировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

12/06/2020 В 13:11

Евгений вернулся в пресс-центр, но стюард догнал его и ударил по лицу. Журналист обратился к врачу за медицинской помощью.

Пресс-служба «Локомотива» оперативно прокомментировала инцидент.

«Стюард принес извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.

Отметим, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает соответствующие услуги нашему клубу во время матчей», – сообщили на официальном сайте железнодорожников.

  • Белоусов в твиттере также написал, что принял извинения «и от «Локомотива», и от стюарда».
  • Игра «Локомотива» с «Оренбургом» стала первой для нового главного тренера москвичей Марко Николича.

Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты в знак поддержки Семина

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России

Уткин заявил, что «Локомотив» мог возглавить Роберто Мартинес

02/06/2020 В 06:53
Чемпионат России

Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты в знак поддержки Семина

ВЧЕРА В 10:21
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЛокомотивОренбург
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

«Чемпионат»: Гончаренко подал в отставку и уже попрощался с игроками ЦСКА

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«Душа болит от такой несправедливости». Жена Карпина выложила отрывок из «Брата-2» про силу в правде

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

«Они как Робинзон Крузо и Пятница». Игрок «Торино» встал на колено перед белым – твиттер завелся

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Карпин – о переносе матча «Краснодар» – «Динамо»: «Первенство бани или водокачки»

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

00:01:07
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

20 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

ВЧЕРА В 15:03
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

ВЧЕРА В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

17/06/2020 В 20:25
Play Icon
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

17/06/2020 В 13:05
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

05/06/2020 В 19:48
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Чемпионат»: Гончаренко подал в отставку и уже попрощался с игроками ЦСКА
Следующий материал«Обещаю, что ничего тебе не сломаю». Лучший боец UFC готов подраться с Тайсоном с одним условием