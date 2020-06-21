Дубль Малкома, 10 мячей «Ростову» U-17 и коронавирус в «Динамо». Итоги 23-го тура Тинькофф РПЛ

А еще перенос игры в Краснодаре, (возможная) отставка Виктора Гончаренко и красота Хвичи Кварацхелии.

Матч тура

«Сочи» – «Ростов» – 10:1

Чемпионат России Фанаты ЦСКА по-обезьяньи ухали Малкому после второго гола 21 ЧАСОВ НАЗАД

Денис Попов, Никита Куприянов, Тимофей Калистратов («Ростов»), Иван Новосельцев («Сочи») Фото: Getty Images

Самый обсуждаемый сценарий Тинькофф-РПЛ. В донском клубе нашли шесть положительных ковид-тестов, всю основу отправили на карантин, а Борис Ротенберг уперся и не одобрил перенос игры.

На «Фишт» в желто-синей форме приехали мальчишки 2001-2004 г.р., они на адреналине быстро забили, но футболисты «Сочи» задавили ясельную группу «Ростова» опытом и физикой. Хет-трик сделал Кокорин, дубль и незабитый пенальти у Заболотного.

Команды оставили всей России дискуссию о том, как следовало поступить, а еще сделали из 17-летних мальчишек любимцев нации. О которых, скорее всего, через две недели все забудут.

Все игры тура

ЦСКА – «Зенит» – 0:4

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Аретм Дзюба («Зенит») Фото: Getty Images

Питерцы уже к десятой минуте закатили два мяча при ужасной обороне армейцев, но ЦСКА был так кошмарен, что пропустил третий к концу тайма и еще захватил пенальти от Дриусси. Гончаренко после матча стало плохо – по данным «Чемпионата» и «СЭ», он уже написал заявление об отставке, в и.о. готовят Сергея Овчинникова.

«Краснодар» – «Динамо»

За сутки до стартового свистка у трех игроков московского клуба обнаружили коронавирус. РФС и РПЛ снова отстранились от ситуации, «Краснодар» благодушно ждал до 13:00 и все же согласился на перенос матча. Все дружно посмотрели на «Сочи», который в такой же ситуации настоял на игре, и похлопали Сергею Галицкому. Теперь «быки» и бело-голубые встретятся 19 июля.

«Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:4

В вечно подозрительной вывеске случилась волевая победа – «Самара» забила первой и пропустила четыре за 15 минут второго тайма. Не помог даже поздний гол Глушенкова, зато «Ахмат» ушел с последнего места в таблице и выбрался из зоны вылета, теперь на самом дне «Крылья».

«Урал» – «Рубин» – 1:2

Хвича Кварацхелия сделал три очка для Лео Слуцкого. После раннего автогола «Рубин» не сдался и сначала увидел гол молодого грузина через себя, а после перерыва Хвича выдал турбоассист на Солтмурада Бакаева. У «Урала» было 20 минут в большинстве и даже отмененный забитый мяч, но по правилам выиграла все же «Казань».

«Арсенал» – «Спартак» – 2:3

Красно-белые приехали в Тулу без дисквалифицированного Тедеско, но все равно выдали феерию. Соболев забил на 45-й, Рассказов замыкал после паса другого латераля, а Ларссон с Понсе казнили «канониров» в контратаке. Москвичи уверены в себе и не поплыли даже после двух поздних голов «Арсенала». Пока «Спартак» – самое убедительное выступление после рестарта сезона.

«Уфа» – «Тамбов» – 2:1

Башкиры и «волки» спокойно катали мяч все 90 минут – забивали с пенальти, ловили ранние удаления и красиво подставляли ноги под передачи в штрафной. Но все решилось на 91-й – вышедший на замену Гиоргобиани подставил голову при корнере и опроверг тезис Евсеева, что смысл футбола не в забивании мячей.

«Локомотив» – «Оренбург» – 1:0

Фанаты на «РЖД-Арене» ушли на 20-й минуте в знак протеста против увольнения Семина и пропустили кучу интересного. Например, гол Алексея Миранчука в конце первой половины, три красных карточки (Жемалетдинов и Мишкич с Малых) и уникальный эпизод с ВАР. Судья Васильев дал пенальти в ворота «Оренбурга» и удалил Мишкича. Затем посмотрел видеоповтор, отменил 11-метровый, но оставил вторую желтую у игрока гостей. На том и порешили.

Потом «Локо» получил другой пенальти, но Эдер пробил намного выше.

Герой тура

Денис Попов («Ростов»), Андрей Мостовой («Сочи») Фото: Getty Images

Вратарь «Ростова» U-17 Денис Попов дебютировал в Премьер-лиге не так, как планировал, и пропустил аж 10 мячей от злых дядек из «Сочи». Но параллельно он установил рекорд РПЛ, отразил еще 15 ударов и влюбил в себя всех. База фолловеров его инстаграма выросла в 87 раз (с 350 до 30735), в комменты с респектами пришли Малафеев и Шунин, а мем-обсерватор ВГИК поставил его фото на аватарку паблика.

Цитата тура

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», – Валерий Карпин, главный тренер «Ростова», 21 июня 2020 года.

Гол тура

Хвича Кварацхелия выдал стендап-концерт вместо футбольного матча. Голов ножницами хватало, в одном матче в Сочи на удар скорпиона заходили трижды, но так эффектно получилось только у 19-летнего воина «Рубина». В русском футболе еще на взлете выкорчевывают всю красоту и крутую технику, так что очень здорово, что это осталось хотя бы в грузинском ДНК.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 53

2. «Локомотив» – 44

3. «Краснодар» – 41

4. «Ростов» – 38

5. ЦСКА – 36

…

13. «Тамбов» – 25

14. «Ахмат» – 23

15. «Оренбург» – 23

16. «Крылья Советов» – 22

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 13 голов (4 с пенальти)

2. Элдор Шомурдов («Ростов») – 11

3. Александр Соболев («Спартак») – 11 (2 с пенальти)

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