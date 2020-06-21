Обзор первого матча «Локомотива» без Семина – гол Миранчука, 3 удаления, пенальти и цирк с ВАР

«Оренбург» особо не сопротивлялся.

В матче 23-го тура Тинькофф – Чемпионата России «Локомотив» принимал «Оренбург». Это была первая за пять лет игра железнодорожников без Юрия Семина. Марко Николич глобально ничего не поменял в составе – никого из лидеров не задул на скамейку и не выпустил 11 молодых из академии.

Чемпионат России Николич: «Хотел бы догнать «Зенит», но задача «Локомотива» – сохранить второе место» 15/06/2020 В 20:58

Алексей Миранчук завершил массированное давление на «Оренбург» в конце первого тайма. Талант с радаров «Ювентуса» подхватил мяч на линии штрафной и точно плюнул в девятку.

Первую красную арбитр Васильев дал за 15 секунд до свистка на перерыв – за жесткий подкат удалили Жемалетдинова. Но настоящее шоу началось на 60-й минуте. Даниэле Мишкич грубо сыграл против Гжегожа Крыховяка, получил вторую желтую и привез пенальти. Судья глянул видеоповтор и отменил 11-метровый, но оставил в силе удаление Мишкича, которого не должно было случиться, не пропусти иначально рефери фол Мурило.

На 84-й минуте Андрей Малых сыграл рукой и получил второе предупреждение, так что «Оренбург» заканчивал матч вдевятером. А в компенсированное время Эдер еще и не забил 11-метровый.

2:0 – «Локомотив» выиграл первую встречу без Семина и с Николичем.

«Локо» остался на втором месте в Тинькофф-РПЛ и оторвался на три очка от «Краснодара» (но у «быков» игра в запасе).

«Зенит» опережает красно-зеленых на девять баллов.

Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты в знак поддержки Семина

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России Глушаков предложил переименовать «Локомотив» в «Семин» 24/05/2020 В 05:20