Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

Вовремя ушел.

Отставка Виктора Гончаренко – самое внезапное событие после рестарта чемпионата России. Если вспышки коронавируса в командах еще можно было предугадать, то капитуляция коуча ЦСКА – однозначно шок. Во время паузы Гончаренко подписал новый контракт, снимался в роликах на клубном ТВ, забегал в тактический подкаст Cappuccino & Catenaccio, да и в целом производил впечатление человека, который готов пахать, пока не придет результат.

Возобновление чемпионата стало для Виктора катастрофой. Уже в перерыве матча с «Зенитом» тренер осознал, что его идеи абсолютно не работают. Если верить инсайдерам, он сидел в раздевалке с крайне подавленным видом и говорил футболистам: «Вы меня не понимаете». Незадолго до этого Дзюба совершил проход в стиле Бэйла – сначала удрал от защитников, а когда они его догнали, спокойно их обыграл. Это смотрелось крайне унизительно.

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В целом игра против «Зенита» получилась предельно жалкой с первой до последней минуты. Поражение ЦСКА можно было бы оправдать слабой физикой, но это наивно – на первый тайм сил хватит кому угодно. Москвичи провалили матч именно в плане мышления: тупили на стандартах, раскрывались под контратаки, совершали нелепейшие фолы и выглядели как ребята из зоны стыковых матчей. В этом и заключается вина Гончаренко – его команда просто не догоняла, что делать на поле.

Принято считать, что Виктор – прогрессивный тренер со свежими европейскими идеями. Возможно, это правда так, но за три года в ЦСКА он проявил себя в другой роли. В первую очередь, Гончаренко – талантливый пиарщик, заставивший всех поверить, что у него молодой и недорогой состав, от которого не стоит ждать стабильной игры и регулярных побед. Это очень удобная позиция: выиграл – красавец, уступил – ничего, пацаны еще подрастут.

В миф о юном ЦСКА легче всего поверить, если зайти на Transfermarkt и увидеть средний возраст – 23,8 года, меньше всех в РПЛ. Но гораздо честнее открыть главный рейтинг этого ресурса и убедиться, что у москвичей третий по стоимости ростер в турнире.

За ЦСКА играет объективно лучший вратарь чемпионата, справа в защите бегает главный латераль этой лиги, а под нападающими рубится действительно топовый Влашич – это уже три суперзвезды. Плюс Чалов, который еще недавно был лучшим бомбардиром РПЛ, два крепких исландца, а еще опытные Щенников и Набабкин. При этом ЦСКА еле полз в конце первой пятерки, проиграл два дерби (одно из них стоило Кубка), с грохотом вылетел из Лиги Европы и был заслуженно смят «Зенитом».

Глупо отрицать: Виктор правда доверял молодым футболистам. Впрочем, со стороны это смотрелось странновато – словно парней выпускали либо вообще без задания, либо с установкой, которую они просто не могли реализовать. Отсюда и удаления в стиле Карпова, и регулярная паника в центре поля, и даже предсказуемая атака. Нет ничего проще, чем строить из себя непризнанного гения – этим и занимался Гончаренко.

Вместо того, чтобы адаптироваться к лиге и составу, он пытался воплощать идеи из модных конспектов – это и привело к отставке. Здорово, что у Виктора хватило смелости честно все признать и самому попрощаться. Жаль, что он так и не перестроился.

Виктор Гончаренко в конце матча против «Зенита» (официальный сайт ЦСКА – pfc-cska.com) Фото: From Official Website

Юмориста Михаила Грушевского вряд ли стоит считать элитным инсайдером, но он давно болеет за ЦСКА и знает, что творится в клубе. По его словам, никто в команде не загрустил после того, как Гончаренко сообщил о радикальном решении. Очевидно, игроки тоже устали от утопических требований Виктора.

Трехлетний цикл этого коуча тяжело оценить однозначно. Да, он запомнится сухими победами над «Реалом» и четвертьфиналом ЛЕ, но от него ждали гораздо большего. Когда Гончаренко сменил Слуцкого, фанаты ЦСКА рассчитывали на смелый футбол, рациональность и борьбу за ЛЧ, но увидели нечто другое: планомерное падение в таблице, бесконечные спичи про нехватку опыта, тактическое упрямство, откровенно хамские наезды на судей и совсем уж печальный сезон-2019/20.

Главная проблема Гончаренко – его менталитет.

Судя по всему, Виктору комфортнее всего ни на что не претендовать, но иногда удивлять сенсационными победами. Он работал по этому принципу в «Кубани» и «Урале», а потом фактически перенес его в ЦСКА. Характерно, что даже эпические шесть очков с «Мадридом» не привели абсолютно ни к чему. Еще бы, ведь психологически обыграть «Реал» гораздо легче, чем «Викторию», которую надо рвать по умолчанию – в этом весь Гончаренко.

Тактические гики уверяют, что идеи Виктора действительно перспективные, умные и актуальные, но теперь непонятно, где он будет их воплощать. Его принцип – «в любой непонятной ситуации возвращайся в Белоруссию». Кажется, в родной стране он и найдет себе новую работу: пробьется в еврокубки, зацепит там богачей, а затем традиционно вылетит. И никто не посмеет его ругать, ведь состав Гончаренко обязательно будет молодым и очень-очень бюджетным.

Авторский телеграм-канал Павла Городницкого

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