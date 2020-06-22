Бывший врач «Алании» – о генетике Хабиба, слабых докторах «Сити» и голых фото Мамаевой

Казбек Кудзаев спасает карьеры кавказских футболистов и дружит со спортсменами региона.

Казбек Кудзаев – отец рэпера Miyagi и авторитетнейший врач Кавказа. Специалист работал с местными клубами и со многими футболистами – вот несколько крутейших историй в интервью блогеру Анару Ибрагимову.

Про Хабиба

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«Человек особо сдержанный, воспитанный. Хотя на Кавказе все такие! То, что он выпрыгнул из клетки и набросился, это уже запредельный адреналин. Это можно понять! Когда тебя оскорбляют через сетку, ты хочешь постоять за себя. Вполне возможно, что Хабиб – идеальный с точки зрения генетики боец. Это зависит от качества соединительной ткани, это врожденное».

Про врачей «Сити»

«Был такой футболист Кахабер Цхададзе. Он тогда играл за «Манчестер Сити» и порвал мениск. Я ему говорю, что нужно оперировать. У него был действующий контракт – он поехал в Англию, прооперировался. Когда он вернулся, Цхададзе не мог играть. Опять ко мне. Я пощупал и вижу, что мениск не убрали. Надо оперировать. И тогда Кахабер ко мне лег. Во время операции я ввел видеокамеру. Говорю ему: «Смотри, вот это мениск. У тебя передний рог был порван. Они его тебе убрали». А я залез крючком под мениск. Там еще был второй разрыв. Он был не насквозь: они его не увидели. У него был двойной разрыв. Когда я убрал все, Цхададзе через три недели уже заиграл».

Про Алану Мамаеву

«Во-первых, она красивая девушка. Во-вторых, умная. Но замечания с моей стороны были. Я не люблю, когда человек матерится. Тем более женщина. Есть рамки дозволенной речи. Я иногда еще замечание делаю: «Как ты этим ртом еще есть садишься? Столько грязи!» Татуировки и голые фотосессии? Да, это мне не нравится. Этого не поддерживаю. Но это ее личное дело. Но я бы не хотел, чтобы моя внучка вела себя так», – рассказал Кудзаев Ибрагимову.

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