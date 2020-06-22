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Кокорин носит медицинские маски из крокодиловой кожи. Их цена – шок

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Сможете позволить себе такие же?

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил фотографию из олимпийской столицы, на которой он стоит в черной медицинской маске.

В комментариях у 29-летнего футболиста спросили, как в ней дышать, ведь она выглядит слишком плотной. «Не, там для дыхания маленькие дырочки», – ответил Кокорин.

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По информации Metaratings, этот аксессуар обошелся Александру в 29500 рублей (примерно 380 евро).

Источники сайта также утверждают, что у Кокорина две таких маски. «Их делают на заказ в одном из элитных московских ателье. Как заявляет производитель, изделие создается индивидуально под каждого заказчика», – сообщили в телеграм-канале Metaratings.

  • Кокорин находится в аренде из «Зенита» в «Сочи» до конца сезона-2019/20. Он забил за кубанский клуб шесть мячей в пяти матчах, но половину голов форвард насовал молодежному составу «Ростова» в 23-м туре РПЛ.
  • По данным газеты «Спорт-Экспресс», Александр получает в «Сочи» 2 миллиона рублей (25 тысяч евро) в месяц.

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