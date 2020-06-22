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Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»

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Сергей Овчинников, ЦСКА

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 35 минут

Жаль, что армейцы не уточнили, где именно сейчас Виктор Гончаренко – в Москве или Минске.

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что главный тренер Виктор Гончаренко отсутствует на занятиях главной команды перед матчем 24-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу (21 июня) почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», – заявили на официальном сайте армейцев.

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  • В воскресенье, 21 июня, «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс» сообщили, что Гончаренко написал заявление об отставке и сообщил об этом решении команде в перерыве матча с «Зенитом».
  • В последних пяти официальных матчах ЦСКА не одержал ни одной победы – три поражения и две ничьи.
  • Сергей Овчинников работает старшим тренером армейского клуба с марта 2014 года.

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