Футбол
Чемпионат России

Вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал Урганту, что изменилось после игры с «Сочи»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Денис Попов в передаче «Вечерний Ургант»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
28 минут назад

Юный голкипер резко стал популярным.

17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов, пропустивший 10 мячей от «Сочи» и установивший рекорд Тинькофф РПЛ по сэйвам, стал гостем телепередачи Первого канала «Вечерний Ургант».

Попов присутствовал в студии по видеосвязи и ответил на вопросы ведущего.

Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22

– Как изменилась ваша жизнь после того, как прозвучал финальный свисток матча?

– В первую очередь, наверное, популярность. До матча в инстаграме было 350 подписчиков, сейчас – уже около 40 тысяч. Написали много топовых вратарей Премьер-лиги. Дмитрий Губерниев написал, Василий Уткин. Пара человек из «Сочи» подошли, сказали: «Продолжай в том же духе, молодец, у тебя все получится». Спасибо им за поддержку, для меня это многое значит.

– Как вы настраивались на этот матч? Что вы говорили друг другу, когда выходили на поле? Что вы ожидали от этого матча?

– Во-первых, мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-лиге. Страха не было, волнение было. Не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься – своего любимого дела.

– На кого из вратарей вы хотите быть похожим?

– Давно слежу за Давидом де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Вот он – мой кумир. Стараюсь на него равняться.

  • Юниоры «Ростова» вышли на поле, так как шесть человек из основы заразились коронавирусом, основа ушла на карантин.
  • Попов совершил 15 сэйвов (рекорд) и пропустил 10 мячей (антирекорд), а также вытащил пенальти от Антона Заболотного.

Денис Попов – герой тура. Его поддержали Малафеев и Шунин, в инстаграме – 5 тысяч комментариев

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» потащил пенальти от Заболотного

19/06/2020 В 19:29
Чемпионат России

Кокорин носит медицинские маски из крокодиловой кожи. Их цена – шок

17 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРостовСочиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Роналду наконец забил пенальти, Дибала сотворил шедевр – голы «Юве» в ворота «Болоньи»

ЧЕРЕЗ 41 МИНУТ
Чемпионат Англии

Во время матча «Сити» – «Бёрнли» над «Этихадом» пролетел самолет с надписью White Lives Matter

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Испании

«Реал» пожаловался Ла Лиге на календарь – он сыграет 2 матча за 72 часа, а у «Барсы» пауза в 5 дней

8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Латвии

Картавый Ник продолжит карьеру в Европе и станет аналитиком «Спартака» из Юрмалы

9 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

21 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

ВЧЕРА В 20:54
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

ВЧЕРА В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20/06/2020 В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

20/06/2020 В 20:55
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20/06/2020 В 21:20
Play Icon
Play Icon
UTS

Браун использовал магию вне Хогвартса, но все равно не остановил Циципаса на выставочном турнире

20/06/2020 В 19:03
Play Icon
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалОвчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»
Следующий материалНа турнире Джоковича заразились Троицки с беременной женой и 5-летний болельщик