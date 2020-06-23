Вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал Урганту, что изменилось после игры с «Сочи»

Юный голкипер резко стал популярным.

17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов, пропустивший 10 мячей от «Сочи» и установивший рекорд Тинькофф РПЛ по сэйвам, стал гостем телепередачи Первого канала «Вечерний Ургант».

Попов присутствовал в студии по видеосвязи и ответил на вопросы ведущего.

Чемпионат России 17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча 19/06/2020 В 21:22

– Как изменилась ваша жизнь после того, как прозвучал финальный свисток матча?

– В первую очередь, наверное, популярность. До матча в инстаграме было 350 подписчиков, сейчас – уже около 40 тысяч. Написали много топовых вратарей Премьер-лиги. Дмитрий Губерниев написал, Василий Уткин. Пара человек из «Сочи» подошли, сказали: «Продолжай в том же духе, молодец, у тебя все получится». Спасибо им за поддержку, для меня это многое значит.

– Как вы настраивались на этот матч? Что вы говорили друг другу, когда выходили на поле? Что вы ожидали от этого матча?

– Во-первых, мы друг друга поддерживали – без этого никак. Желали всем удачи, чтобы проявили себя на таком высоком уровне. Старались вообще не думать об этом. Но, естественно, все волновались. Хотели просто выйти и показать уровень. Доказать, что мы способны играть даже против таких футболистов, у которых за плечами большой опыт в Премьер-лиге. Страха не было, волнение было. Не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься – своего любимого дела.

– На кого из вратарей вы хотите быть похожим?

– Давно слежу за Давидом де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Вот он – мой кумир. Стараюсь на него равняться.

Юниоры «Ростова» вышли на поле, так как шесть человек из основы заразились коронавирусом, основа ушла на карантин.

Попов совершил 15 сэйвов (рекорд) и пропустил 10 мячей (антирекорд), а также вытащил пенальти от Антона Заболотного.

Денис Попов – герой тура. Его поддержали Малафеев и Шунин, в инстаграме – 5 тысяч комментариев

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России 17-летний вратарь «Ростова» потащил пенальти от Заболотного 19/06/2020 В 19:29