Один из игроков «Уфы» подозревается в коронавирусе

ФК «Уфа»
Фото: Getty Images
Фамилий нет, информации о стопроцентно положительных тестах – тоже.
«Уфа» выпустила официальное заявление относительно заболеваний коронавирусом в команде. С обращением выступил гендиректор клуба Шамиль Газизов.
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.
«СЭ» и «Р-Спорт»: у четырех игроков из двух клубов РПЛ нашли COVID. Пострадал форвард сборной России
Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.
Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», – говорится в заявлении на официальном сайте.
- «Уфа» сыграла с «Тамбовом», несмотря на возможное заражение одного из игроков, и победила со счетом 2:1.
- В медиа заболевшими называли кандидатуры Андреса Вомбергара и Игоря Безденежных.
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме