Один из игроков «Уфы» подозревается в коронавирусе

Фамилий нет, информации о стопроцентно положительных тестах – тоже.

«Уфа» выпустила официальное заявление относительно заболеваний коронавирусом в команде. С обращением выступил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Чемпионат России «СЭ» и «Р-Спорт»: у четырех игроков из двух клубов РПЛ нашли COVID. Пострадал форвард сборной России 20/06/2020 В 20:18

Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», – говорится в заявлении на официальном сайте.

«Уфа» сыграла с «Тамбовом», несмотря на возможное заражение одного из игроков, и победила со счетом 2:1.

В медиа заболевшими называли кандидатуры Андреса Вомбергара и Игоря Безденежных.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России Клубы РПЛ провели секретные матчи. Дзюба, Кокорин и Заболотный забили, ЦСКА проиграл «Арсеналу» 14/06/2020 В 10:04