«Зенит» может заменить лучшего защитника РПЛ на клоуна. Это будет ошибкой

Бранислав Иванович – легенда.

Мирча Луческу проработал в «Зените» всего год, но тот сезон был незабываемым: команда бодро стартовала, потом резко поплыла, отдала золото «Спартаку», а сама даже не попала в Лигу чемпионов. Больше всех бесил как раз Луческу, который проводил максимально странные пресс-конференции. Виноваты были все, кроме Мирчи: газон, судьи, погода, грубые соперники, а иногда и собственные футболисты.

Один из самых жестких спичей Луческу случился в Бельгии – там «Зенит» вытащил двушку от «Андерлехта» и приготовился вылетать из ЛЕ. «Им повезло с первым голом. Глупая ошибка Ивановича», – цедил безжалостный Мирча. Его не смущал ни солидный бэкграунд Бано, ни извинения серба, ни тот факт, что Иво только-только перешел в «Зенит». Казнь получилась максимально жесткой – на Бранислава было больно смотреть. «Кошмар. Наверное, так дети играют», – защитник раскаивался, понимая, что реально привез два мяча. Казалось, его подписали зря: сейчас еще выйдет несколько раз чисто для приличия, а потом вернется в родную Сербию.

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Мирча Луческу думал точно так же. Румын быстро пригвоздил Ивановича к лавке, а чтобы не докапывались с вопросами, обставил все дипломатично: в Англии хорошие поля, а в России – дрянь, поэтому Браниславу пока тяжело. Впрочем, недовольство все равно пробивалось. На официальном сайте «Зенита» до сих пор можно найти интервью Мирчи, где он бубнит: «Иванович еще не до конца понимает принципы нашей игры».

Понимать так и не пришлось – Луческу вскоре уволили, а вместо него пришел Манчини, который сразу же доверился Браниславу. Иво моментально сыгрался с Мамманой, а завершил 2017-й эпичнейшим голом «Сосьедаду». Так Россия увидела именно того Ивановича, который был гиперполезен в «Челси».

Бранислав Иванович, «Зенит» Фото: Getty Images

Нелегко признавать, но даже сейчас 36-летний Бано как минимум один из лучших ЦЗ чемпионата (вместе с Жиго, Чорлукой и Ракицким), а как максимум – самый эффективный. И здесь дело не в слабости РПЛ, а в том, насколько крут даже поздний Иванович. Во-первых, у него роскошная стартовая скорость – первые пять метров он пробегает чуть ли не быстрее всех в команде. Практика показывает, что для защитника эта дистанция определяет почти все: надо резко стартовать, тогда не придется догонять.

Во-вторых, Иво фантастически читает игру. У него смешное количество отборов (около 0,6 за матч), но эта статистика объясняется очень просто: зачем выцарапывать мяч, если можно выиграть позицию? Бранислав редко летит в подкаты, но и по единоборствам у него достойные показатели: больше 70% выигранных дуэлей наверху, больше 80% – внизу.

В-третьих, Иванович крайне редко фолит (в среднем – один раз за два матча), поэтому почти не пропускает игры из-за дисквалификаций. Еще одна причина стабильности Бано – внимание к собственному телу. Несмотря на возраст, у Иво до сих пор минимальный процент жира. Плюс он грамотно прокачивает все мышцы и тщательно восстанавливается – отсюда и нулевая травматичность, которая позволила провести 100 матчей всего за 2,5 сезона.

Сказываются и неосязаемые факторы. Даже если посмотреть нарезки на «Зенит-ТВ», легко увидеть: чаще всего Бранислав сосредоточен и суров. Он один из лидеров раздевалки, босс лучшей обороны в РПЛ и человек, который может крепко всечь любому, кто выключается на поле. Короче, настоящий монстр – «Зениту» повезло поймать его свободным агентом.

Проблема в том, что уже летом клуб может потерять Ивановича. Контракт с зарплатой 4,1 млн евро в год без бонусов истекает, а всеми новыми договорами «Зенит» хочет заниматься после оформления чемпионства. Бранислав привык к определенности, поэтому его такие дедлайны точно бесят. Известно, что зимой Иво предлагали контракт по системе 1+1, но те переговоры заморозились.

Разумеется, «Зенит» можно понять (возрастной защитник, явные риски), но пока все идет к тому, что скоро Бранислав либо вернется в Сербию, либо вообще закончит и подключится к структуре «Челси». Это будет ошибкой питерского руководства – искать компромисс нужно до последнего.

В «Зените» же, судя по сразу нескольким инсайдам, подготовили странноватый план Б: бесплатно забрать из Лондона Давида Луиса и поставить его в пару к Ракицкому.

Если ориентироваться только на Википедию, такой расклад вполне адекватен, ведь Луис – опытный игрок с кучей трофеев, мощной харизмой и поставленным ударом. Но важно понимать: в отличие от Давида, Иванович – мегапрофи именно как защитник, а бразилец прежде всего циркач. Возможно, Луис иногда будет забивать в РПЛ с 35 метров, чеканить мяч в центре обороны и зажигать в клубном инстаграме, но все это веселье скомпенсируется эпичнейшими привозами – вроде тех, что Давид недавно устроил против «Сити».

Мораль очевидна: есть вероятность, что «Зенит» правда не договорится с Ивановичем – он сложный, требовательный и знающий себе цену мужик. Но всерьез рассматривать вместо Бано Давида Луиса – настоящее преступление. И если кучерявый защитник все же окажется на базе в Удельной, можно зафиксировать: опыт Маркизио не научил «Зенит» вообще ничему.

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