ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

Малком, Артем Дзюба
Фото: Getty Images
Болельщики добавили к позору футболистов свой собственный.
Московский ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за неподобающее поведение фанатов на матче с «Зенитом».
Бразильский форвард гостей Малком оформил в матче дубль и после второго гола подвергся расистским оскорблениям – болельщики армейцев начали по-обезьяньи ухать в его адрес. «За дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника – оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей», – цитирует РИА «Новости» заявление КДК РФС.
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