ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

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Болельщики добавили к позору футболистов свой собственный.

Московский ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за неподобающее поведение фанатов на матче с «Зенитом».

Бразильский форвард гостей Малком оформил в матче дубль и после второго гола подвергся расистским оскорблениям – болельщики армейцев начали по-обезьяньи ухать в его адрес. «За дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника – оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей», – цитирует РИА «Новости» заявление КДК РФС.

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«Зенит» победил со счетом 4:0.

После возобновления сезона на трибуны в Тинькофф-РПЛ пускают лишь 10% болельщиков. На игре «Зенита» и ЦСКА на «ВЭБ-Арене» официально присутствовали 2904 зрителя.

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