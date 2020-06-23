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ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

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Малком, Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Болельщики добавили к позору футболистов свой собственный.

Московский ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за неподобающее поведение фанатов на матче с «Зенитом».

Бразильский форвард гостей Малком оформил в матче дубль и после второго гола подвергся расистским оскорблениям – болельщики армейцев начали по-обезьяньи ухать в его адрес. «За дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника – оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей», – цитирует РИА «Новости» заявление КДК РФС.

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Фанаты ЦСКА по-обезьяньи ухали Малкому после второго гола

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  • «Зенит» победил со счетом 4:0.
  • После возобновления сезона на трибуны в Тинькофф-РПЛ пускают лишь 10% болельщиков. На игре «Зенита» и ЦСКА на «ВЭБ-Арене» официально присутствовали 2904 зрителя.

Дубль Малкома, 10 мячей «Ростову» U-17 и коронавирус в «Динамо». Итоги 23-го тура Тинькофф РПЛ

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