Агент Милевского – о вызове Ракицкого в сборную: «Должно НЛО прилететь. Без шансов»

Александр Панков уверен, что Андрей Шевченко не изменит решения.

Александр Панков, агент нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского, рассказал об игре футболиста за «Тосно» и порассуждал о том, как в России относятся к украинским игрокам.

– У Артема были проблемы в России из-за того, что он украинец?

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– Здесь, на Украине, не все воспринимают Артема как украинца. Он родился в Белоруссии и до 15 лет жил там. Ему попало на первых порах.

Я до сих пор считаю, что переход в «Тосно» был нашей ошибкой. Я говорю чисто за футбольную часть. Мы не усекли одну вещь, хотя нас убеждали, что будет все нормально. Это лимит. В ФНЛ могут играть три иностранца. Тогда в клубе были любимчик Вагиз Галиулин, капитан Младен Кашчелан и Раде Дугалич. Кашчелан был неприкасаем: делал свою работу и играл в опорной зоне. Но нам говорили, что все будет хорошо: Тема наберет кондиции, и Галиулин сядет в запас.

– Все мусолят тему, что Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит». А как на Украине относятся к Анатолию Тимощуку?

– Тимощук перешел в «Зенит» до этих событий. Он пришел во второй раз в Питер из «Баварии». Он переходил, когда все было супер между нашими государствами. Когда Тимощук уходил тренером в «Зенит», тогда он закончил в «Кайрате». Да, есть негатив, но его так сильно не хейтят, потому что он не футболист.

– Что должно произойти, чтобы Шевченко вызвал Ракицкого в сборную?

– Комета упасть! НЛО прилететь! Это без шансов! – рассказал Панков в интервью блогеру Анару Ибрагимову.

35-летний Милевский выступал за «Тосно» в 2016-17 годах.

До 2012 года играл в сборной Украины, в 2000-м был заигран за сборную Белоруссии U16.

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