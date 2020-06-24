Экс-игрок «Спартака» забивал «Ливерпулю» в сезоне с 1:18. Сейчас он живет в Крыму с любимой девушкой

Александру Данишевскому повезло в любви.

Сезон-2002/03 получился для «Спартака» кошмарным. Команда переживала худшие времена и установила в Лиге чемпионов унизительный рекорд. Красно-белые уступили «Ливерпулю», «Базелю» и «Валенсии» с общим счетом 1:18.

Единственный мяч в той кампании за москвичей забил Александр Данишевский. Но карьера форварда не сложилась: после «Спартака» он 17 раз сменил клуб, выступая в крымских, русских, украинских и белорусских командах.

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Сейчас Данишевский живет в Севастополе вместе с девушкой Анастасией. Она не играла в футбол, но намного популярнее бойфренда: в ее инстаграме 51 тысяча подписчиков, у Александра лишь 634 человека.

Так что мы предлагаем заценить фото Насти, а не Саши.

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