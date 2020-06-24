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«Локомотив» в полном составе изолировался на базе клуба

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«Локомотив»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

В команде боятся сценария «Ростова» и «Динамо».

Московский «Локомотив» в полном составе перешел на режим самоизоляции – футболисты и тренерский штаб заперлись на базе в подмосковной Баковке.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», – сказал Маринато Гилерме официальному сайту клуба.

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