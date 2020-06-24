Уткин: «Акинфеев задумался о завершении карьеры после 0:4 от «Зенита»

ЦСКА может лишиться одновременно и тренера, и капитана.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру после разгромного поражения от «Зенита».

«Драма Гончаренко меня не беспокоит совершенно. Меня гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева. Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть», – сказал Василий Уткин в видео на собственном ютьюб-канале.

Чемпионат России «Чемпионат»: Гончаренко подал в отставку и уже попрощался с игроками ЦСКА 21/06/2020 В 14:59

«Зенит» в гостях разнес ЦСКА 4:0.

Сообщалось, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко написал заявление об отставке и уведомил об этом решении команде в перерыве матча.

В последних пяти официальных матчах ЦСКА не одержал ни одной победы – три поражения и две ничьи.

Акинфеев находится в системе ЦСКА с четырех лет и всю карьеру провел в армейском клубе.

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