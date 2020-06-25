«Зенит» рассматривал Гончаренко в 2016 году. Но тренер предпочел «Уфу»

И оказался прав.

Виктор Гончаренко умудрился взбесить болельщиков ЦСКА всего лишь несколькими матчами в этом году, хотя еще в декабре команда на одно очко отставала от второго места. Они с удовольствием припоминают провал в Лиге Европы, отсутствие ротации и зацикленность на единственной схеме с тремя центральными защитниками. Но почему-то фаны не хотят признавать: Гончаренко пришел в ЦСКА в очень сложный период, когда посыпались все идеи Слуцкого, и за весеннюю часть сезона-2016/17 затащил команду в Лигу чемпионов. После был четвертьфинал Лиги Европы, очередное второе место, победы над «Реалом». А в этом сезоне вообще лучший старт за все время работы в ЦСКА: 27 очков после 15 туров, совсем неплохо для одной из самых молодых команд лиги.

«Реал» – ЦСКА Фото: Getty Images

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Но все это уже неважно. Виктор, скорее всего, уйдет и получит на выходе немало негатива. В медиа уже нагнетают: ветераны ЦСКА считают, что тренер исчерпал себя, и команде нужны свежие идеи. Агент Дмитрий Селюк и вовсе обвинил белоруса в расизме, и это удивительное человеческое двуличие. В декабре мы с Дмитрием делали интервью в отеле Барселоны, где жил ЦСКА. И когда Гончаренко подошел попрощаться, Селюк вскочил с кресла так, будто чем-то ему сильно обязан. Был крайне мил и почтителен. А через несколько месяцев уже критиковал тренера в каждом интервью.

Гончаренко справится. Ему наверняка хватит сил и характера воспринять происходящее спокойно. Ведь такой интересной работы в принципе могло не быть в его жизни. Мало кто знает, но карьера молодого тренера зимой 2016-го могла развернуться в противоположную сторону от Москвы. На тот момент Гончаренко ассистировал в ЦСКА Слуцкому и рассчитывал возглавить команду после окончательного ухода Леонида в сборную. Однако с коучем неожиданно связались представители «Зенита» и намекнули на интересный вариант.

Тогда в Петербурге контракт дорабатывал совсем заскучавший по новым вызовам и семье Андре Виллаш-Боаш. «Зенит» приелся португальцу, он так и не сделал команду, о которой мечтал. Обвинял Мутко, лимит, руководство, но все бестолку. Когда руководство рассматривало варианты на замену, агенты, близкие к клубу, предложили обратить внимание на молодого белорусского тренера, добившегося успеха с БАТЭ, а потом прилично поработавшего в «Кубани». Два последующих месяца в «Урале» не в счет, однако та история точно имиджево сыграла в плюс Виктору, который отказался участвовать в странном матче с «Тереком». Слышал, что сразу после «Урала» у него было еще одно предложение, где ему также дали понять, что нужно «вернуть долг одному клубу». На этом разговор был закончен.

Руководство «Зенита» выслушало предложение посредников, но не стало воспринимать его всерьез. На тот момент клуб искал топ-тренера, а главный босс был очарован обаянием Мирчи Луческу. Не секрет, что переговоры с румыном проходили на яхте куратора клуба Алексея Миллера. Все было по-газпромовски: солидно, пафосно и громко. Гончаренко сам по себе не соответствовал такому размаху.

Виктор Гончаренко (ЦСКА) Фото: Getty Images

Тем не менее непосредственным руководителям «Зенита» белорус импонировал. И тогда в клубе придумали такую схему: главную команду возглавляет Луческу (хотя было очевидно, что это не долгосрочный проект), а Гончаренко предлагают место в «Зените»-2. И через год, максимум два, Александр Дюков и Максим Митрофанов переводят Виктора в первую команду.

Тренер взял время на размышление и, насколько известно, даже дал предварительное согласие, однако потом все контакты прервались. Вероятно, это связано с предложением из «Уфы», которое и принял будущий тренер ЦСКА.

Могла ли у Гончаренко получиться карьера в Петербурге? Судя по событиям, которые происходили после – вряд ли. Вместе с Луческу из клуба ушел Максим Митрофанов, а вернувшийся Сергей Фурсенко получил значительные полномочия. Вряд ли он бы обратил внимание на тренера «Зенита»-2, его душе близок зарубежный подход к тренерской работе.

Так что тогда Виктор сделал правильный выбор. И несмотря на критику, которая льется на него сейчас, стал топовым тренером по меркам РПЛ.

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