Семин: «Болельщики не видят Кикнадзе в «Локомотиве», он должен уйти»

Юрий Палыч выпустил пронзительное заявление в инстаграме.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с заявлением о конфликте с руководством клуба – в частности, с генеральным директором Василием Кикнадзе.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы. Что он сделал за полтора года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

Чемпионат России Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты в знак поддержки Семина 20/06/2020 В 10:21

«Локомотив» – это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал 73-летний Семин.

С 1 июня «Локомотив» тренирует серб Марко Николич.

Болельщики клуба возмутились увольнением Семина и провели акции в его поддержку. В частности, в ближайших матчах фанаты будут покидать сектор после 20-й минуты.

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