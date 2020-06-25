Коронавирус пришел в «Оренбург» – клуб готов играть с «Краснодаром» молодежкой

Всего диагностировано восемь положительных случаев.

В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса – футболисты и сотрудники клуба сдали восемь положительных тестов.

«Очередные тесты на коронавирус в ФК «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23-го тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» – «Оренбург», – говорится в официальном заявлении клуба.

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Инсайдер Нобель Арустамян сообщает, что команда ушла на карантин. По информации журналиста Вячеслава Короткина, «Оренбург» проводит экстренное тестирование игроков 2003 и 2004 годов рождения и вызывает футболистов из отпусков.

«В 15:00 начнется заседание Премьер-лиги. Там вынесут решения. Мы всех изолировали. Ждем. Возможно, придется сыграть с «Краснодаром» молодежью. Вот сейчас собираем ребят в срочном порядке. Всех живых, как говорится. Ждем решения», – цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Матч «Оренбурга» и «Краснодара» (24-й тур) запланирован на 27 июня.

Ранее «Краснодар» согласился перенести игру 23-го тура против «Динамо», так как московский клуб ушел на карантин из-за нескольких случаев коронавируса.

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