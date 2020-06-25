Заболотный – о 15-летнем юниоре «Мальорки»: «Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка»

Видимо, Антона задела критика после разгрома «Ростова» со счетом 10:1.

Футболист «Сочи» Антон Заболотный пошутил по поводу дебюта 15-летнего Луки Ромеро в составе «Мальорки».

24 июня Ромеро стал самым молодым игроком в истории Примеры: юноша появился на поле в матче против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней. «Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка», – прокомментировал Заболотный новость о рекорде Ромеро.

Чемпионат России Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный» 13/06/2020 В 17:03

«Реал» победил «Мальорку» со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Рамос и Винисиус Жуниор.

Ранее Заболотный принял участие и оформил дубль в матче «Сочи» – «Ростов», который закончился со счетом 10:1. Перед игрой несколько футболистов «Ростова» заболели коронавирусом, однако «Сочи» не пошел на уступки и отказался переносить встречу.

В итоге «Ростов» сыграл против сочинцев командой, составленной из юниоров 17-19 лет.

После матча многие болельщики раскритиковали «Сочи» за слишком старательную игру против неподготовленных юниоров.

Дубль Малкома, 10 мячей «Ростову» U-17 и коронавирус в «Динамо». Итоги 23-го тура Тинькофф РПЛ

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России Заболотный – о троллинге от болельщиков: «Гений, легенда? Значит, так и есть!» 26/03/2020 В 20:05