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Заболотный – о 15-летнем юниоре «Мальорки»: «Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка»

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Антон Заболотный

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Видимо, Антона задела критика после разгрома «Ростова» со счетом 10:1.

Футболист «Сочи» Антон Заболотный пошутил по поводу дебюта 15-летнего Луки Ромеро в составе «Мальорки».

24 июня Ромеро стал самым молодым игроком в истории Примеры: юноша появился на поле в матче против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней. «Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка», – прокомментировал Заболотный новость о рекорде Ромеро.

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  • «Реал» победил «Мальорку» со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Рамос и Винисиус Жуниор.
  • Ранее Заболотный принял участие и оформил дубль в матче «Сочи» – «Ростов», который закончился со счетом 10:1. Перед игрой несколько футболистов «Ростова» заболели коронавирусом, однако «Сочи» не пошел на уступки и отказался переносить встречу.
  • В итоге «Ростов» сыграл против сочинцев командой, составленной из юниоров 17-19 лет.
  • После матча многие болельщики раскритиковали «Сочи» за слишком старательную игру против неподготовленных юниоров.

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