Шапи – о Дагестане: «Очень много погибло. У них была пневмония, но тесты не подтверждали»

Родная республика Сулейманова пережила настоящую катастрофу.

Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов рассказал о ситуации с коронавирусом в его родном Дагестане.

– Хочу спросить тебя про Дагестан. Все мы знаем, что там была сложная ситуация. Ты понимаешь, где ты заболел?

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– Думаю, что, скорее всего, я заболел там. В принципе, когда я летел вроде в Краснодар, говорят, что рядом сидел инфицированный человек. Но я думаю, что еще раньше заболел. Я, конечно, там и с людьми пересекался. А в то время в Дагестане был очаг заражения.

– Вообще, в Дагестане действительно все было так сложно? Твоей семьи, знакомых это коснулось?

– Честно говоря, в семье тоже у кого-то повышалась температура, но вирус не подтвердился. В принципе, я думаю, может, у них в легкой форме прошло. В республике на самом деле было очень много больных людей. Скажем так, у них была пневмония, но тестами то ли не подтверждалось, то ли тесты были нехорошие.

Очень много людей в принципе погибло. И знакомых, и у моей матери с села погибли несколько знакомых. Так что в принципе в Дагестане была тяжелая обстановка, тяжелая ситуация. Сейчас вроде бы республика потихоньку выходит из этого, – заявил Шапи в беседе с журналистом Василием Уткиным.

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