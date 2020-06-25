Яя Саного тренировался под руководством Арсена Венгера и играл вместе с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.

Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в Тинькофф РПЛ.

Как сообщает L'Équipe, интерес к 27-летнему форварду проявляет «Спартак». Московский клуб предложил Саного контракт по схеме 2+1 с зарплатой 1,5 млн евро в год. Сейчас стороны находятся в стадии переговоров.

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Контракт Саного с «Тулузой» был рассчитан до лета 2020 года. «Спартак» может подписать футболиста как свободного агента.

В 2013-17 гг. права на Саного принадлежали лондонскому «Арсеналу».

В 2014-м Яя забил единственный мяч в составе «канониров» в матче против «Боруссии» Юргена Клоппа в Лиге чемпионов. Мяч был забит из офсайда.

В досрочно завершившемся чемпионате Франции-2019/20 Саного провел 15 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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