Акинфеев рассказал о несостоявшемся переезде в Англию

Кажется, предметного предложения «канониры» Евгению Гинеру так и не сделали.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что 15 лет назад у него была возможность перейти в лондонский «Арсенал».

«Никогда в жизни не было агента. Им всегда был Гинер. Я сказал, что не буду искать себе агента. Будем консультироваться, советоваться.

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Был разговор про «Арсенал» в 2005-2006 годах. Но, чтобы была бумага у меня перед глазами, такого не было. Может, что-то и было, но я не знаю», – заявил Акинфеев в эфире подкаста с Дмитрием Сычевым и Денисом Казанским.

В Лиге чемпионов-2006/07 «Арсенал» встречался с ЦСКА в рамках группового этапа.

Московский матч завершился победой армейцев со счетом 1:0, в Лондоне команды сыграли вничью 0:0. Таким образом Акинфеев не пропустил от команды, за которую выступал Тьерри Анри, ни одного гола в двух матчах.

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