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«Матч ТВ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

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Валерий Карпин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

На поле смогут выйти все, кто сдаст отрицательный тест на «корону».

Игроки основного состава «Ростова» смогут принять участие в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

Как сообщает «Матч ТВ», играть разрешат всем футболистам желто-синих, которые сдадут отрицательный тест на коронавирус.

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  • Игра «Ростов» – «Арсенал» пройдет 27 июня на «Ростов Арене».
  • На матч предыдущего тура против «Сочи» (1:10) «Ростову» пришлось выставить юниорский состав, так как за два дня до игры шесть футболистов желто-синих заболели коронавирусом.

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