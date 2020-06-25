«Матч ТВ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Валерий Карпин
Фото: Getty Images
На поле смогут выйти все, кто сдаст отрицательный тест на «корону».
Игроки основного состава «Ростова» смогут принять участие в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
Как сообщает «Матч ТВ», играть разрешат всем футболистам желто-синих, которые сдадут отрицательный тест на коронавирус.
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- Игра «Ростов» – «Арсенал» пройдет 27 июня на «Ростов Арене».
- На матч предыдущего тура против «Сочи» (1:10) «Ростову» пришлось выставить юниорский состав, так как за два дня до игры шесть футболистов желто-синих заболели коронавирусом.
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