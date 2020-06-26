Выехать на багаже Аленичева и уволить Семина. Качай настолку об РПЛ от Eurosport.ru

«Извините, пирожки». Без регистрации и СМС.

РПЛ вернулась после эпидемии коронавируса. Мы так по ней соскучились, что создали целую настольную игру и дарим ее бесплатно любому желающему. Все, что нужно сделать – скачать игру по ссылке, распечатать и найти игральный кубик. Правила простые: двигаешься на столько клеток, сколько выпало на кубике. По пути встречаются клетки с бонусами или штрафами – вернуться вперед или продвинуться дальше по турнирной сетке. Если штраф или бонус приводит на другую аналогичную клетку, то задание по ней выполнять не нужно.

Скачать файл можно здесь – без регистрации, СМС, капчи и даже роботам.

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А здесь – отличные тексты об РПЛ, чтобы разогреться перед игрой:

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