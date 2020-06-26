Выехать на багаже Аленичева и уволить Семина. Качай настолку об РПЛ от Eurosport.ru

Настолка РПЛ
Фото: Eurosport
«Извините, пирожки». Без регистрации и СМС.
РПЛ вернулась после эпидемии коронавируса. Мы так по ней соскучились, что создали целую настольную игру и дарим ее бесплатно любому желающему. Все, что нужно сделать – скачать игру по ссылке, распечатать и найти игральный кубик. Правила простые: двигаешься на столько клеток, сколько выпало на кубике. По пути встречаются клетки с бонусами или штрафами – вернуться вперед или продвинуться дальше по турнирной сетке. Если штраф или бонус приводит на другую аналогичную клетку, то задание по ней выполнять не нужно.
Скачать файл можно здесь – без регистрации, СМС, капчи и даже роботам.
«Игра большинства богатейших команд РПЛ – извращение». В Белоруссии ответили Колоскову
А здесь – отличные тексты об РПЛ, чтобы разогреться перед игрой:
«Зенит» может заменить лучшего защитника РПЛ на клоуна. Это будет ошибкой
Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках